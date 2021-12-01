Kuyumcudan altın bileklik hırsızlığı kamerada

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da kuyumcudan altın bileklik çalan Nijerya uyruklu J.I.C., tutuklandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Süleymanpaşa ilçesinde kuyumculuk yapan Y.K., 26 Kasım'da iş yerinden altın bileklik çalındığını fark edip polise başvurdu. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, kuyumcuya gelen kişinin, bir süre iş yeri sahibiyle sohbet ettiği, arkasını dönünce de tezgahtan aldığı altın bilekliği cebine atıp, ayrıldığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisi Nijerya uyruklu J.I.C.´yi gözaltına aldı. Daha önce İstanbul'da da aynı yöntemle 4 kuyumcudan hırsızlık yaptığı belirlenen J.I.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-12-01 13:03:38



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