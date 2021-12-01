Balıkçılardan fırtına sonrası av hazırlığı



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, iki gündür etkili olan fırtınanın ardından balıkçılar, denize açılmak için hasar gören teknelerine bakım yaptı. Balıkçı Hüseyin Oğuz, "Karidese gitmeye çalışıyoruz. 40 ile 50 kilo çıkarmaya çalışıyoruz günde" dedi.

Balıkçılar, kentte iki gün etkili olan fırtınada hasar gören teknelerine denize açılmadan önce bakım yaptı. 30 yıldır balıkçılık yapan Hüseyin Oğuz, fırtınanın kendilerini çok etkilediğini, balıkçılar denize açılamayınca sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Oğuz, "4-5 gündür havanın sert esmesiyle birlikte limandan dışarıya bile çıkamadık. Teknelerimiz bu fırtınadan hasar da gördü. Şimdi onların tamiratları ile uğraşacağız. Havaların yumuşamasıyla birlikte denize çıkmaya başlayacağız. Bu sene eylül, ekim ayında lüfer başladı. Lüferden çok şükür bir şeyler kazandık. Şu an karidese gitmeye çalışıyoruz. 40 ile 50 kilo çıkarmaya çalışıyoruz günde ama o da yetmiyor. Evet denizin dibinde şu anda salya var ama az bir şey inşallah gene bizi etkilemez. Etkilerse yine eski günlere döneriz, denize kimse çıkamaz ve evine ekmek götüremez. Yine mağdur durumda oluruz. Şu anda olan salya bizi etkilemiyor. Balık fiyatları düşük, ancak az olunca fiyatlar çıkıyor, çok olunca da düşüyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2021-12-01 14:41:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.