Yahya Kemal Beyatlı anıldı

Yahya Kemal Beyatlı’nın doğumunun 137. yıl dönümü münasebetiyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde anma programı düzenlendi.

Türk Edebiyatının usta kalemlerinden şair, yazar, milletvekili ve büyükelçi Yahya Kemal Beyatlı doğumunun 137. yıldönümü münasebetiyle, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde Anma Programı düzenlendi.

Programa Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmasını Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu yaptı. Sonrasında Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Azra Naz Darcan “Sessiz Gemi”, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Bektaş Aslandaş ise “Deniz Türküsü” adlı şiiri okudu.

Konuşmaların ardından Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Şefi Salih Demirci tarafından Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirlerinden uyarlanan eserlerin yer aldığı bir konser sunuldu.

Ardından Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu’nda Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt’un koleksiyonundan oluşan Yahya Kemal Beyatlı Konulu Fotoğraf Sergisi ve Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yahya Kemal Beyatlı ile ilgili kitaplar sergisini gezdiler.

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