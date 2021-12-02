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1 Milyonluk vurgun için dublör ile vekaletname düzenlediler: İşte o anlar

İHA

1 Milyonluk vurgun için dublör ile vekaletname düzenlediler: İşte o anlar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sahte kimlik ve dublör ile düzenlenen vekaletnameyle 1 milyon liralık gayrimenkulü satışı için yaptırılmak istenilen sahtecilik işlemi, tapu personellerin dikkati sonucu engellendi. Olay anı saniye saniye kameralara yansırken, şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Çerkezköy Tapu Müdürlüğüne yetki sınırları dahilinde bulunan ve mülkiyeti E.Ö. adlı kişiye ait taşınmazın maliki sıfatıyla, Çerkezköy Tapu Müdürlüğü’ne gelen S.C. isimli şahıs satış başvurusu yapmaya çalıştı. Çerkezköy Tapu Müdürlüğü personellerince yapılan incelemede, işlem için verilen vekaletnamedeki kişi ile müdürlük kayıtlarında bulunan malikin fotoğraf, imza ve yazı örneklerinde farklılıklar tespit edildi. Bunun üzerine müdürlük yetkilileri, asıl mal sahibine telefon ile ulaşarak, taşınmazın satmak üzere vekaletname verip vermediği soruldu, malikin böyle bir talebinin olmadığı ve vekaletteki kişileri de tanımadığının bildirilmesi üzerine Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürünün koordinatörlüğünde konu emniyet birimlerine aktarıldı.

Normal işleme devam edilip polis çağrıldı
Bunun üzerine yapılacak operasyonun sekteye uğramaması ve suçüstü yapılabilmesi için sanki yapılan başvuru sahte bir işlem değilmiş gibi hazırlanarak, taraflar akit için tapu müdürlüğüne davet edildi. Yapılan başvurunun imza aşamasında polis ekipleri tapu müdürlüğüne geldi. Emniyet ekipleri, sahtecilik işlemi yapmaya teşebbüs eden şahsı suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.

Personelin dikkati 1 milyon liralık gayrimenkulü kurtardı
Edirne Bölge Müdürlüğüne bağlı Çerkezköy Tapu Müdürlüğü sınırlarında bulunan ve yaklaşık değeri 1 milyon lira olan gayrimenkulü, sahte kimlik ile düzenlenen vekaletname kullanarak satmaya çalışan kişi/kişiler, Çerkezköy Tapu Müdürlüğü personellerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalanmış oldu.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu anlamda, her gün çok yoğun tapu işlemlerini bitirmek için canla başla mücadele eden ve 174 yıllık köklü bir geçmişe sahip bir kurumun mensupları olan tapu çalışanlarının dikkati ve özverili çalışmaları sayesinde yaklaşık 1 milyon değerindeki sahteciliğin önüne geçilmiştir. Yakın zamana kadar yapmış olduğu teknolojik ataklar ve geçmişinden aldığı güç ile “yılın en iyi kamu kurumu” seçilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu ödülü sadece atmış olduğu adımlardan değil, vatandaşlarımızın taşınmazlarını da koruma ve kollama gayreti ile bir kez daha kanıtlamıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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