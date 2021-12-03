En renkli engelliler günü kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En renkli engelliler günü kutlaması

İHA

En renkli engelliler günü kutlaması

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çorlu Türkiye Sakatlar Derneği Özel Eğitim Okulunda düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler ve protokol üyeleri doyasıya eğlendi. Renkli anlara sahne olan etkinliğe katılanlar eğlenceli bir gün geçirdi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen ve Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı’nın da katıldığı etkinliğe AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin ve yönetiminin yanı sıra okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Okulun spor salonunda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, müzik öğretmeni eşliğinde doyasıya eğlendi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da öğrencilerin eğlencesine ortak olarak onlarla birlikte dans etti.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildiği programda öğrencilere ödüllerini Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı verdi. Ödül töreninin ardından çeşitli yarışmalar ve müzik eşliğinde eğlenen öğrencilere protokol üyeleri de eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve eşi Hediye Sarılı da engelli öğrencilerle birlikte dans ederek eğlendi. Müzik öğretmeni eşliğinde dans eden engelli öğrencilere eşlik eden Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı onlarla birlikte dans etti. Dans ritimlerine uyan Kaymakam Sarılı, tören bitene kadar engelli öğrencilere eşlik etti. Daha sonra resim yarışmasına da katılan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, basket atma yarışmasına da katıldı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılıyla birlikte AK Parti Çorlu ilçe Başkanı Mustafa Keskin’de hem dansa eşlik etti hem de diğer oyunlara eşlik etti.
Çorlu Kaymakamı ve protokol üyeleriyle birlikte dans eden öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Gönüllerince müziğin ritimlerine ayak uyduran öğrenciler aileleri ve öğretmenleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Uzun süre dans eden öğrenciler gönüllerince eğlendi. Yarışmaların ardından tören sana ererken öğrenciler sınıflarına dağıldı.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı yaptığı açıklamada, bir yerde sevgi varsa engel yoktur diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gördüğünüz gibi bu salonda sevgi var, engel yok, ben dünya engelliler günü dolayışla tüm engellilerimizin gününü kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya’ya kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Trakya’ya kuvvetli yağış uyarısı
Vatandaş: “20 liraya hamburger yiyorlar balık yemiyorlar” “Bu sefer de kızanların kafaları çalışmıyor”
YEREL HABERLER Vatandaş: “20 liraya hamburger yiyorlar balık ...
2021 Yılı Teknik Destek Programı’nda ikinci dönem kazananları belli oldu
YEREL HABERLER 2021 Yılı Teknik Destek Programı’nda ikinci dönem ...
Huzurevi sakinlerine afet eğitimi
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerine afet eğitimi
Başkan Yüksel muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yüksel muhtarlarla buluştu
1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER 1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak ...
1 Milyonluk vurgun için dublör ile vekaletname düzenlediler: İşte o anlar
YEREL HABERLER 1 Milyonluk vurgun için dublör ile vekaletname ...
Tekirdağ'da 'sahte içki' operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 'sahte içki' operasyonu
Tekirdağ’da yarım ton sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da yarım ton sahte içki ele geçirildi
Yahya Kemal Beyatlı anıldı
YEREL HABERLER Yahya Kemal Beyatlı anıldı
Minik öğrencilere diş bakım seti
YEREL HABERLER Minik öğrencilere diş bakım seti
Çerkezköy TSO’dan üyelerine “Dış Ticaret İstihbarat” hizmeti
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO’dan üyelerine “Dış Ticaret İstihbarat” ...
O leyleğin başına gelmeyen kalmamış Bacağındaki gümüş halka ele verdi: Leyleğin garip hikayesi
YEREL HABERLER O leyleğin başına gelmeyen kalmamış Bacağındaki gümüş ...
Tekirdağ'da ele geçirilen kaliforniyumla ilgili 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ'da ele geçirilen kaliforniyumla ilgili 2 ...
Tarihi Tevrat ile kaliforniyum operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tarihi Tevrat ile kaliforniyum operasyonunda 2 ...
“Genç Sporcular AFAD Gönüllüsü Olsun” toplantısı
YEREL HABERLER “Genç Sporcular AFAD Gönüllüsü Olsun” toplantısı
Sertifikalı tohumluk süreçleri bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Sertifikalı tohumluk süreçleri bilgilendirme ...
Lodosun yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Lodosun yaraları sarılıyor
Balıkçılardan fırtına sonrası av hazırlığı
YEREL HABERLER Balıkçılardan fırtına sonrası av hazırlığı
Kalp krizi geçirdiği anlar kamerada: Bir anda yere yığıldı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçirdiği anlar kamerada: Bir anda yere ...
Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda ...
Kuyumcudan altın bileklik hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Kuyumcudan altın bileklik hırsızlığı kamerada
Tekirdağ'da bir kişinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bir kişinin ölümüne sebep olan sürücü ...
Kuyumcudaki hırsızlık kamerada: Kaşla göz arasında cebe indirdi
YEREL HABERLER Kuyumcudaki hırsızlık kamerada: Kaşla göz arasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.