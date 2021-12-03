Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı Kamyonun çarptığı hafif ticari araç şarampole devrildi

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hafif ticari araç ile kamyon çarpışması sorucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Yuvam Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saray Kapaklı istikametinde giderken yola çıkan yayaya çarpmamak için ani fren yapan Cemil Ö. yönetimindeki 59 TJ 344 plakalı hafif ticari araca Taner A. yönetimindeki 34 AG 2113 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolun dışına savrulan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 59 TJ 344 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle trafik kısa süreliğine tek şeride düştü. Yol güvenliğini sağlayan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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