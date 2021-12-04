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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmanlı'nın "Zimem Defteri" geleneği yaşatılıyor

İHA

Osmanlı'nın "Zimem Defteri" geleneği yaşatılıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Osmanlı'dan gelen "veresiye defteri" anlamındaki "zimem defteri" geleneği, hayırseverlerin katkısıyla devam ettiriliyor. Din görevlileri, veresiye defterine borç yazdıran ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borçlarını ödedi.
Hayırseverlerin desteğiyle, veren el ile alan el arasında köprü vazifesi gören din görevlileri, mahalle bakkallarından veresiye alışveriş yapan ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödüyor. Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Müezzin Kayyımı İbrahim Yılmaz, hayır sahiplerinin verdikleri yardımları toplayıp mahallelerdeki bakkalları gezerek, gariban, yetim, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödediklerini dile getirdi.
Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen ise "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" Hadisi Şerif'i gereğince, tüm hayırseverleri Osmanlı'dan kalan bu geleneği yaşatmaya davet etti.

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