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`2022 yılında geri dönüşüm kumaşları rağbet görecek´

DHA

`2022 yılında geri dönüşüm kumaşları rağbet görecek´


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) ORGANİZE Sanayi Bölgeleri (OSB) Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, pandemi döneminde özellikle recycle denilen geri dönüşüm kumaşlarının rağbet göreceğini belirterek, "2025 yılına kadar bu oranın çok daha fazla artacağını düşünüyoruz. Burada özellikle tekstil üreticilerimiz çevreye ve doğaya zarar vermeyecek ürün üretmeleri konusunda da yurt dışındaki büyük gruplar taleplerini sürekli dile getiriyorlar. Bu yönde çalışmaların 2022'de daha da artacağını düşünüyorum" dedi.
OSB Üst Kuruluşu Trakya Koordinatörü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Trakya'da 24 Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu ve yaklaşık 200 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Özellikle Çorlu, Çerkezköy, Ergene'nin en yoğun tekstil üçgeni olduğunu belirten Erdim Noyan, şöyle konuştu:
"Özellikle örgü kumaş konusunda sipariş yetiştirmekte, ihracat konusunda çok ciddi çalışmalar oldu. Ancak dokuma kumaş üretiminde son 3 ayda, 2021 yılının ikinci yarısında bir hareketlenme başladı. Burada yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi de ham maddeye ulaşmakta birtakım sorunlarla karşılaştık. Çünkü ham maddenin kaynağı olan Çin ve Hindistan'da ağırlıklı olarak üretime istenildiği gibi pandemi sonrası hazır değillerdi. Bu nedenle hem ham maddeye ulaşmakta zorlandık hem de fiyat açısından rakamlar yükseldi. Tabii döviz kurundaki hareketlilik de bizi bu noktada biraz yordu. Bunun yanı sıra özellikle Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yapılan ortak arıtma tesislerinin pandemi nedeniyle devreye alınmasındaki gecikme, bazı sipariş iptallerine de yol açtı. Büyük gruplar ortak arıtmaların devlere girmesini bizler kadar istekliler. Biz de bunu en kısa zamanda devreye almak için var gücümüzle çalışıyoruz."
Kurda yaşanan iniş ve çıkışın kendilerini etkilediğini ifade eden Noyan, şöyle devam etti:
"2022 yılında tabii ki bunun stabil hale gelmesi temennimiz. İthalatta da ihracatta da bunu öngörüde sıkıntılar yaşanabiliyor. 2022 yılı  aynı 2021 yılında olduğu gibi özellikle recycle dediğimiz geri dönüşüm kumaşları açısından daha fazla rağbet görecek gibi görünüyor. Ve bu 2025 yılına kadar bu oranın çok daha fazla artacağını düşünüyoruz. Burada özellikle tekstil üreticilerimiz çevreye ve doğaya zarar vermeyecek ürün üretmeleri konusunda da yurt dışındaki büyük gruplar taleplerini sürekli dile getiriyorlar. Bu yönde çalışmaların 2022'de daha da artacağını düşünüyorum. Özellikle elyaf konusunda daha önceden doğal veya sentetik birtakım elyaflardan üretim yapılıyordu. Ama recycle dediğimiz pet şişe veya plastik benzeri ürünlerden elyaf haline getiriliyor. Ve bu elyaflardan da hem çevreye verdikleri zarar bertaraf ediliyor hem de tekrar geri kazanımla faydalı bir şekilde bu elyaflar iplik haline getirilerek dokunarak kumaş haline getirilmiş oluyor. Şu anda elyaf maliyetleri çok yüksek. Az önce de bahsettiğim gibi Çin ve Hindistan'da üretimde özellikle enerji darboğazından dolayı istenilen miktarda üretim yapılamıyor. Bu nedenlerle şu dönemde biraz ham madde fiyatlarında yükselme var. Tabii ki ülkemiz açısından da insanlık açısından da çevreye getireceği fayda hepimizin beklentisi. Bu çevrenin korunması açısından ticari boyutu bir kenara evlatlarımıza miras bırakacağımız bu çevre açısından çok önemli" .DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-12-05 10:40:11

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