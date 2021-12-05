Polisten motosiklet denetimi

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Tekirdağ'da polis ekipleri, motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubeye bağlı motosikletli polis ekipleri kentte kusurlu motosiklet ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde polis ekipleri, motosiklet sürücülerini durdurarak evrak, plaka ve kask kontrolü yaptı. Kaskı olmayan ve eksik evrakı olan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca direksiyon başında telefonla konuşan ve kusurlu sürücülere yönelikte denetim yapılarak, kusurlu görülen sürücülere cezai işlem uygulandı.

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