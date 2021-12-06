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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnecik’e çevre yolu müjdesi

İHA

İnecik’e çevre yolu müjdesi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İnecik Mahallesi’nde yapımına başlanacak olan Çevreyolu projesi kapsamındaki çalışmaların startını verdi.
İnecik Mahallesi’ne ziyarette bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Çevre Yolu projesi çalışmalarını yerinde planladı. Mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Yüksel, mahalle sakinleri ile sohbet ederek yapılacak olan çevreyolu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi olarak çevreyolunun kamulaştırma işlemlerine başladıklarını dile getirerek, çevreyolunun karayolu bağlantısını ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

“Şimdiden hayırlı olsun”
Yüksel, “İnecik Mahallemizin Çevreyolu projesi kapsamındaki çalışmaları başladı. Süleymanpaşa Belediyesi olarak kamulaştırma ve çevreyolunu yapacağımız, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ise Karayolu Çevreyolu bağlantısını gerçekleştireceği güzergâhta incelemelerde bulunarak, projenin detaylarını yerinde planladık. Mahalle sakinlerimizle de sohbet etme fırsatı bulduğumuz ziyaretimizde çevreyolu projemizle ilgili hemşehrilerimizle istişarede bulunduk. Şimdiden İnecik Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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