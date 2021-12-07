Tekirdağ'da silah imalathanesine dönüştürülen depoya baskın

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, silah imalathanesine dönüştürülen evin deposuna düzenlenen jandarma operasyonunda tabanca, tüfek, fişekler ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi; 1 kişi ise gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Malkara ilçesinin Balabancık Mahallesi'nde yaşayan F.S.'nin, evinin alt katında bulunan depoyu silah imalathanesine çevirdiğini belirledi. Eve baskın düzenleyip, depoda arama yapan jandarma ekipleri; 3 torna tezgahı, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 410 tabanca fişeği ile 140 av tüfeği fişeği ele geçirdi. Ev sahibi F.S. de gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-12-07 11:59:40
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