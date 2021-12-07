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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva üyelerine mesaj yayınladı

İHA

Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva üyelerine mesaj yayınladı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) internet sitesinde “Başkanın mesajı” olarak yayınlanan yeni yazıda değişim ve dönüşüme vurgu yapıldı.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, üyelerine yönelik bir mesaj yayınladı. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası internet sitesindeki Başkanın mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2021 yılını geride bırakırken salgının dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş dünyasına yansıyan olumsuz etkilerini en çok bu sene hissettik, hissetmeye devam ediyoruz. Bu süreçte ülkemiz ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri çok dikkatli bir şekilde takip ederek bakış açımızı, iş dünyasının A’dan Z’ye değişim ve dönüşümüne göre belirledik. Bu anlamda, Ankara’daki yoğun gündemine rağmen etkinliklerimizde bulunarak bize güç katan TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop hocamızın teşrifiyle Trakya Oda ve Borsa Başkanlarımızın da katılım sağladığı, bölgemizin ülke ekonomisine olan katkısının ele alındığı, yapılacak bölgesel çalışmaların değerlendirildiği toplantıda yer aldık. Bölgemizde bulunan Oda ve Borsa başkanlarımızla birlikte, paydaşımız Trakya Kalkınma Ajansı'nın üstlendiği projeyle bölgemizdeki KOBİ firmalarımızı eticaretle tanıştırma, e ticaret yapma ve buna göre internet sitesi kurup dijital pazarlamaya geçmeleri konusunda biz de üyelerimizi bilgilendirdik ve destek verdik. Bu çalışma halen istikrarlı bir şekilde sürdürülmektedir. Amacımız bütün üyelerimizin bu değişim ve dönüşüme göre kendisini yeniden yapılandırabilmesi, ulusal ve uluslararası rekabetçi ortamda fırsatları yakalayabilmeleridir. Yine bu amaçla bütün üye firmalarımızı, küresel pazarlara taşıyan ve hedef müşterilerini bulmakta kolaylık sağlayan DTİM hizmetinden haberdar ederek Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde yeni ülkelere ve pazarlara açma, nokta atışı ihracat ile yeni müşteriler kazandırma gayretimiz de sürmektedir. Bu bağlamda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firma2020" sıralamasında Odamızın üyesi 43 firmamızın yer alması bizleri gerçekten memnun etmiştir. İki yıldır yaşanan pandemi sürecine rağmen üretime ve ihracata ara vermeden bu başarıyı yakalayan firmalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Değerli üyelerimiz, Artık geleneksel hale gelen bölgemizin ilk ve tek Endüstriyel Fuarı ÇEF’in sizlerin de desteği ile bu sene 5.sini gerçekleştirdik. Fuarımızın muhteşem açılışına TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop hocamız teşrif ederek bizleri bir kez daha onurlandırdı. Kendilerine en kalbi teşekkürlerimizi arz ediyoruz. ÇEF Fuarı, Çerkezköy TSO olarak bizim vizyon açısından yüz akımız olduğu kadar siz değerli üyelerimiz için de gerçekten ayağımıza gelen bir fırsattır. Bu fırsatın değerlendirilmesi konusunda bütün üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi ÇEF’in amacı, büyük ölçekli firmalar için tedarik zinciri oluşturulma fırsatı yakalamak, küçük ölçekli firmaların da maliyet avantajıyla uygun mal tedariki yapabilecekleri firmalarla irtibat kurmalarını sağlamaktır. Fuarımıza, üyelerimiz ağırlıklı olmak üzere İstanbul’dan Edirne’ye kadar olan bölgede 102 firma katılım sağlamıştır. Bu firmalarımıza teşekkür ediyor bu katılımın önümüzdeki sene çok daha artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizle birlikte değişim ve dönüşümü yakalamaya bölgemiz adına tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

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