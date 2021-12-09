Tekirdağ'da özel güvenlik görevlilerine afet eğitimi

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Tekirdağ’da özel güvenlik görevlilerine yönelik afet eğitimi düzenlendi.

Tekirdağ AFAD eğitmenleri, 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik afet eğitimlerine devam ediyor. 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Genel KollukÖzel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) Projesi ile özel güvenlik görevlilerine yönelik verilen eğitimler çerçevesinde, özel güvenlik personeline yönelik, Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

Üç gün süre ile Yayha Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde verilen eğitimde katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Bu sayede artık günümüzde hemen hemen her kurum, kuruluş ve özel şirketlerde bulunan özel güvenlik personeli, afetlere karşı daha hazırlıklı ve bilinçli hale gelmiş oldu.

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