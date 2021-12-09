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Kentsel dönüşüm kapsamında 468 aileye kira yardımı yapıldı

İHA

Kentsel dönüşüm kapsamında 468 aileye kira yardımı yapıldı

Tekirdağ’da riskli yapıların kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken, 468 yapının malikine kira yardımı yapıldı.
Tekirdağ’da kentsel dönüşüm kapsamında riskli olduğu tespit edilen 830 adet yapımın yıkımı için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede bir dönem Tekirdağspor Tesisleri olarak bilinen Süleymanpaşa ilçesi sahil kenarındaki çok katlı binalarında yıkımına başlandı.

468 yapı sahibine kira yardımı yapıldı
Konuyla ilgili Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimizde kentsel dönüşüm kapsamında binaların dönüşümü devam etmekte olup 6306 Sayılı ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Tekirdağ’da 830 adet riskli binanın tespit işlemleri tamamlanmıştır. Bakanlığımız tarafından 468 yapı malikine kira yardımı yapılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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