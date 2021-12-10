Üniversite öğrencileri sabah namazında buluştu

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Çorlu Bahçelievler Camii’nde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerinin katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Aynı zamanda KYK Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda manevi danışman olarak görev yapan Çorlu Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı İsmail Aras organizesinde gerçekleşen sabah namazı buluşması, Bahçelievler Camii İmam Hatibi Hüseyin Önder’in Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Çorlu İlçe Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu’nun yapmış olduğu sohbet ve dua ile program sona erdi. Namaz sonrası öğrenciler ve cami cemaatine cami görevlileri ve cami derneği tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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