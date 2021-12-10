Süleymanpaşa’nın şampiyonları ödüllerine kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süleymanpaşa’nın şampiyonları ödüllerine kavuştu

İHA

Süleymanpaşa’nın şampiyonları ödüllerine kavuştu

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gençlerin spora olan ilgisini arttırmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen futbol ve masa tenisi turnuvaları sona erdi. Kazanan takım ve sporculara ödülleri 100. Yıl Gençlik Merkezi Ahmet Aygün Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle takdim edildi.
Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Ortaokullar Arası Süleymanpaşa’nın Yıldızları ve Liseler Arası Süleymanpaşa’nın Şampiyonları Halı Saha Futbol Turnuvaları final maçlarının oynanması ile sona erdi.
Liseler arası turnuvanın şampiyonu, kıran kırana geçen ve 75 sona eren final maçında TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni mağlup eden Aden Koleji oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise 57. Alay Anadolu Lisesi elde etti.
Ortaokullar arası müsabakalarında ise finalde Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu’nu yenen Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu şampiyonluğa uzandı. Üçüncülük madalyası da İnönü Ortaokulu’na gitti.

Masa tenisi turnuvasında büyük heyecan
Finaller gününde Masa Tenisi turnuvasının da şampiyonları belli oldu. Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler olmak üzere dört kategoride düzenlenen turnuvada ilk üç sırayı alan sporcular ödüle hak kazandı.
Yıldız Kızlarda Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu ilk üç sırayı da almayı başardı. Sırasıyla Melisa Borazan, Cemre Sanlav ve Azra Durak madalya sahibi oldular. Yıldız Erkeklerde Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’ndan Salih Emre Güneş birinci, Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu’ndan Kutay Kaan Kazdal ikinci ve Bahçeşehir Koleji’nden Mehmet Toprak Akın üçüncü oldu. Genç Kızlar kategorisinin kazananları sırasıyla Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi İpek Sezer, Süleymanpaşa İmam Hatip Anadolu Lisesi’nden Yağmur Kasap ve İlayda Kasap oldular. Genç Erkeklerde ise Aka Koleji’nden dört sporcu finalleri domine etti. Efe Sarı altın, Asım Eryılmaz gümüş ve Yiğit Emir Bayram bronz madalya kazandı.
Final müsabakalarını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Üzgün, Süleymanpaşa İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hüseyin Şahin, Süleymanpaşa İlçe Mili Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ve Tekirdağspor Kulüp Başkanı Mülahim Kuru ile birlikte takip etti. Müsabakaların ardından ödül törenine geçildi.
Törende konuşan Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa’da gençlerin sporla iç içe olmasını çok önemsediklerini ifade etti. Yüksel, “Final maçlarını izledim. Hepsi profesyonel maçlardaki kadar heyecan vericiydi. Gençlerimizin en az 1 branşta spor yapabilmeleri için uğraşıyoruz. Şehrimizin 39 farklı noktasında spor tesisleri yaptık. 2022 yılı sonu itibariyle 60’a yakın spor tesisini kazandırmış olacağız. Gençlerimiz birçok branşta bu sahalardan yararlanabilecekler. Eğer biz sizlere doğru imkânları oluşturabilirsek, sizin de bu imkânları çok farklı yerlere taşıyabileceğinize inanıyorum. Bu kapsamda yapılan organizasyonlar tüm Tekirdağ’a örnek olacak bir boyuta ulaştı. Şu ana kadar 400 gencimiz organizasyonlarımıza katıldı. Toplamda 10 bin gencimizin katılımı için çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. En çok da geleceğimizin teminatı olan siz gençlere teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyorum. Ben görevde olduğum sürece emrinizdeyim” dedi.
Yüksel’in konuşmasının ardından, sırasıyla Süleymanpaşa’nın Şampiyonları, Süleymanpaşa’nın Yıldızları Halı Saha Futbol Turnuvaları ve son olarak Masa Tenisi Turnuvası’nın kazananlarına ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pazarda fiyatlar yüzde 25 düştü
YEREL HABERLER Pazarda fiyatlar yüzde 25 düştü
Tekirdağ’da şiddetli lodos: Dev dalgalar sahile akıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ’da şiddetli lodos: Dev dalgalar sahile ...
Üniversite öğrencileri sabah namazında buluştu
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri sabah namazında buluştu
Ergene Velimeşespor’un rakibi Kahramanmaraşspor
YEREL HABERLER Ergene Velimeşespor’un rakibi Kahramanmaraşspor
Küçük öğrenciler trafik polisi oldu
YEREL HABERLER Küçük öğrenciler trafik polisi oldu
Meteorolojiden Trakya’da fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Trakya’da fırtına uyarısı
Kentsel dönüşüm kapsamında 468 aileye kira yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüm kapsamında 468 aileye kira yardımı ...
“Benim Gözümden Resim" ve "Benim Objektifimden Fotoğraf” yarışmaları için başvurular başladı
YEREL HABERLER “Benim Gözümden Resim" ve "Benim Objektifimden ...
Tekirdağ'da özel güvenlik görevlilerine afet eğitimi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da özel güvenlik görevlilerine afet eğitimi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' ...
İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuyu Tekirdağ’da satarken yakalandılar
YEREL HABERLER İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuyu Tekirdağ’da ...
Tekirdağ’da pes dedirten görüntü: Denizden market arabası çıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da pes dedirten görüntü: Denizden market ...
İmam hatip öğrencilerine cami adabı eğitimi
YEREL HABERLER İmam hatip öğrencilerine cami adabı eğitimi
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi
YEREL HABERLER Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı ...
'35 yaş altı kalp krizinde 3 kat artış var'
YEREL HABERLER '35 yaş altı kalp krizinde 3 kat artış var'
Onlarca minibüsü belediyenin kapısına terk ettiler Yarın daha kalabalık gelecekler
YEREL HABERLER Onlarca minibüsü belediyenin kapısına terk ...
Tekirdağ’da sağanak yağış Vatandaş: “Çiftçimizin bu yağmura çok ihtiyacı var”
YEREL HABERLER Tekirdağ’da sağanak yağış Vatandaş: “Çiftçimizin bu ...
Okullara plastik kapak kumbarası dağıtılıyor
YEREL HABERLER Okullara plastik kapak kumbarası dağıtılıyor
Tekirdağ'da Çobanlık Kursu: Sertifikalı çoban olacaklar Çobanlık kursu tamamlandı: 35 kişiye sertifika verildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Çobanlık Kursu: Sertifikalı çoban ...
Zam komisyonuna alınmayan belediye vatandaşa ucuz ekmek satacak Ekmek zammına karşı ucuz ekmek dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Zam komisyonuna alınmayan belediye vatandaşa ucuz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.