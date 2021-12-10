Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çevreyolu Süleymanpaşa ilçesi kapalı spor salonu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.O. idaresindeki 59 ED 360 plakalı otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Kazada sürücü N.O. ve araçta bulunan F.G. ile N.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımı ile araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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