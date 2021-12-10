Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 190 kişiden 30'u tutuklandı

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Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 190 kişiden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il genelinde uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yaklaşık 10 kilogram uyuşturucu madde, 12 bin 474 adet ecstacysentetik ecza hap ve 21 bin 270 TL para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 190 şüpheli şahsa yasal işlem yapılırken, 30 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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