Tekirdağ'da öğrencilerden, kadına şiddete karşı örnek etkinlik

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Saray ilçesinde lise öğrencileri, farklı meslek dalında şiddete uğrayan kadınları canlandırarak örnek bir etkinlik gerçekleştirdi.

Saray Kemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla, kadına şiddete dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Okulun koridorunda yapılan etkinlikte 22 öğrenci her meslek dalında şiddete uğramış kişileri canlandırıldı. Yüzlerini şiddete uğrayan kadınları anlatmak için boyayan öğrencilere arkadaşları alkışlarla destek verdi.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten çocuk gelişimi bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi İrem Şahin, "Demokrasi ve insan hakları dersimizde bu projeyi yapmaya karar verdik. Okulumuzdaki 250 arkadaşımıza ulaştık ve onlar da bu etkinlikte bize destek verdi. Buradaki amacımız her türlü şiddete karşı olduğumuzu anlatmak. Bize destek veren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinleri ilçe genelinde yapmayı planlıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Saray Şenol AKSOY

2021-12-11 12:09:29



