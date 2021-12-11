Trakya'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya bölgesi için kuvvetli yağış konusunda uyarıda bulundu.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar 12 Aralık 2021 sabah saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli zamanla İstanbulYalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli 2550 kilogram/metrekare olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskınları, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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