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Tekirdağ'da Evcil Kanatlılar Festivali'ne yoğun ilgi

DHA

Tekirdağ'da Evcil Kanatlılar Festivali'ne yoğun ilgi


Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Evcil Kanatlılar Festivali'nde 50 liradan 100 bin liraya kadar güvercin, 500 liradan 5 bin liraya kadar ise cins tavukların satışı yapıldı. 
Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği'nin bu yıl 17'ncisini düzenlediği Evcil Kanatlılar Festivali, Kapalı Salı Pazarı'nda yapıldı. Kadın ve çocukların ücretsiz girdiği fuar, ilgi gördü. Festivalde yaklaşık 119 ırkta bin 250 güvercin, 250 süs tavuk ve horozları ile muhabbet kuşları yer aldı.
Dernek başkanı Ayhan Ekdik, festivale yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Festivalimizde toplamda 119 ırk yarışıyor. Bu 119 ırkta bin 250 güvercin ile 250 süs tavuğu var. Burada 7 tane ülkeden farklı hakemlerimiz var, 45 tane yerli hakemimiz var. Özellikle bu 119 ırkın 44 tanesi süs güvercini ve görsel güvercinler. Kostüm güvercinleri bunlar. Bunların çok özel, çok nadide ve ince özellikleri olduğu için bunlara yabancı hakemler bakıyor. Biz de 7 tane farklı ülkelerden bu hakemleri çağırdık. Burada kuşlarını yarıştıran arkadaşlarımızı kupayla ödüllendireceğiz" dedi.
'SOY DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BULUNMAZ FIRSAT'
Hedeflerinin çocuklara hayvan sevgisi aşılamak olduğunu belirten Ekdik, şunları söyledi:
"Sabahın erken saatlerinden itibaren insanların ilgisi, bizi çok mutlu ediyor. Festivalimiz 2 bölümden oluşuyor. Bir yarış, bir de satış kısmı var. Satış kısmı; satıcı arkadaşlarımızın soy değişikliği yapmaları için bulunmaz bir fırsat. Burada 10 bine yakın güvercin var. Ekonomik olarak 50 TL'ye de güvercin var, 100 TL'ye de güvercin var. Yarış kısmında ise 5 bin liraya da güvercin var, 100 bin liraya da güvercin var. Satışa da ilginin olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.
'DAHA ÇOK ÇOCUKLARIN İLGİSİ VAR'
Festivalde iri görünümü ile dikkat çeken Light Brahma cins horoz ve tavuklar, özellikle çocukların ilgi odağı oldu. İlgiden son derece memnun olduğunu belirten Light Brahma yetiştiricisi Vedat Kınay Kara, "Light Brahma fuar alanın en cüsseli en iri tavuğudur. Bizim 2015 yılından beri profesyonel olarak ürettiğimiz, Ankara ve Türkiye'nin diğer şehirlerine götürdüğümüz, Trakya'mızda böyle bir fuar olunca katılım sağladık. Daha çok çocukların ilgisi var. Yavaş yavaş Trakya insanına da Light Brahma ırkını aşılıyoruz. Özelliği iri cüsseli olması, sakin yapısı var. Tek kötü tarafı; köpekten kaçamaması. Kilolu hayvan olduğu için kaçamıyor ve onun içinde daha korunaklı olması gerekiyor. Fiyatlar şu an hayvanına göre değişiyor. 500 liradan bin liraya kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Festivalin çok güzel olduğunu söyleyen Erkan Şahin, "Bu tür fuarları hiç kaçırmıyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Burada hem kuşları tanımak hem de katılan diğer hayvanların ırklarını öğrenme fırsatı buluyoruz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-12-12 15:51:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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