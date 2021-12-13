Yağışlar sürerken Trakya’ya bir uyarı daha

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi için uyarı üstüne uyarı yapıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminde görülecek olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli 3060 kilogram/metrekare olması beklendiğinden, ani sel, su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.