Hırsızlık için eve giren şüpheliye polisten suçüstü

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Engin Bulte (37), hırsızlık yapmak için girdiği evde çaldığı eşyalarla birlikte polis tarafından yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi'nde bir eve, pencere camını kırarak hırsızlık amacıyla giren bir kişi olduğu ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, kimsenin bulunmadığı evde Engin Bulte'yi, söktüğü televizyon, kapı kolları ve muslukları götürmek isterken yakaladı. Emniyete götürülen Bulte, soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-12-13 12:36:32



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