Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde mühendislik firmasına ait işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalıntı malzemelerle yakalanan şahıs tutuklandı.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi bulunan bir mühendislik firmasına ait işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı polis ekiplerini harekete geçirdi. İşyerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu eşyaları çalan şüphelisi S. T. (34) çaldığı eşyalarla yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs emniyetteki sorgulamalarından sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. İşyerinden çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.