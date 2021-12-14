'Şanlı Tarihini Sahneye Taşı' tiyatro yarışması için başvurular başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Şanlı Tarihini Sahneye Taşı' tiyatro yarışması için başvurular başladı

İHA

'Şanlı Tarihini Sahneye Taşı' tiyatro yarışması için başvurular başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, ilçede eğitimöğretim faaliyetlerini yürüten liselere yönelik tiyatro yarışması düzenliyor.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından “Şanlı Tarihini Sahneye Taşı” sloganıyla ilçede faaliyet gösteren liseler arasında düzenlenen tiyatro yarışması, 5 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Ekipler diledikleri kategoride bir eser sahneleyebilecek.
Süleymanpaşa ilçesinde öğrenim gören lise öğrencilerinin sosyal, kültürel, tarihsel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, sahne sanatlarına ilgisini arttırmak, yeteneklerini sergilemelerine olanak sunmak ve okullar arası iletişimi artırarak bilgi ve sevgi paylaşımını tesis etmek gibi amaçlarla düzenlenen tiyatro yarışması, 57. Alay Kahramanlarını Sahneye Taşı, 15 Temmuz Kahramanlarını Sahneye Taşı, Rumeli Fatihi Süleyman Paşa’yı Sahneye Taşı, Ertuğrul Firkateyni Kahramanlarını Sahneye Taşı ve Balkan Göçlerini Sahneye Taşı isimli kategorilerde yapılacak.
Yarışmaya katılım, özgün eser (tiyatro metni yazılarak) ya da bir yazarın kategorilerden birine uygun eserinin sahnelenmesi şeklinde olabilecek. Her lise sadece bir oyunla yarışmaya katılabilecek. Oyunlar en az 20, en çok 40 dakika arasında olacak. Başvurular için son tarih ise 7 Ocak 2022 olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama
YEREL HABERLER Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama
Süleymanpaşa, Malkara ve Kırklareli merkezde süt toplaması dijitalleşiyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa, Malkara ve Kırklareli merkezde süt ...
Hırsızlık için eve giren şüpheliye polisten suçüstü
YEREL HABERLER Hırsızlık için eve giren şüpheliye polisten suçüstü
Yağışlar sürerken Trakya’ya bir uyarı daha
YEREL HABERLER Yağışlar sürerken Trakya’ya bir uyarı daha
Girdiği evde suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Girdiği evde suçüstü yakalandı
Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir ...
Simsiyah akan derenin Marmara’ya aktığı anlar görüntülendi
YEREL HABERLER Simsiyah akan derenin Marmara’ya aktığı anlar ...
Oyun oynamak için sahaya giren köpek top yardımıyla çıkarıldı
YEREL HABERLER Oyun oynamak için sahaya giren köpek top yardımıyla ...
7 farklı ülkeden hakemlerin yer aldığı festivalde 10 bine yakın güvercin sergilendi
YEREL HABERLER 7 farklı ülkeden hakemlerin yer aldığı festivalde 10 ...
Tekirdağ'da Evcil Kanatlılar Festivali'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Evcil Kanatlılar Festivali'ne yoğun ilgi
Milli sporcu 18 tonluk tırı çekti
YEREL HABERLER Milli sporcu 18 tonluk tırı çekti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.