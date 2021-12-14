Boza diyarına inceleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boza diyarına inceleme

İHA

Boza diyarına inceleme

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal, Ergene ilçesinde Tekirdağ’ın coğrafi işaretli ürünü bozanın işletmelerinde incelemede bulundu.
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Ergene İlçesine bağlı Boza Diyarı Velimeşe Mahallesinde boza işletmesi ile süt işleme fabrikasında teknik incelemelerde bulundu. Ziyaretleri sırasında İl Müdürü Öcal, işletme yetkilileri tarafından üretim aşamaları, hazırlama teknikleri ve kullanılan makine ekipmanlar hakkında bilgiler verildi. Tekirdağ’ın Coğrafi İşaretli (Mahreç İşareti) ürünlerinden Olan Tekirdağ Velimeşe Bozası, yabancı maddelerden temizlenmiş darı, mısır ve buğday tahıllarının kırması veya unlarından biri veya birkaçına içme suyu katılarak pişirilmesi ve beyaz şeker ilave edilerek tekniğine uygun olarak fermantasyona tabi tutulması ile hazırlanan tahıl bazlı fermente bir ürün olarak vatandaşlara sunuluyor. Koyu kıvamlı, açık sarı renkli, tatlıekşimsi tada ve asidik kokuya sahip ürün, fermente bir ürün olmasından dolayı mikroflorasını daha çok laktik asit bakterileri ve mayalar oluşturuyor.
Ana bileşenlerinde darı ve mısırın kullanıldığı Velimeşe Bozasında bu iki ürün haricinde gerektiğinde ortalama yüzde 5 oranında buğday unu kullanılıyor. Velimeşe Bozası, ana bileşenleri öğütüldükten sonra belirli oranda karıştırılarak ısıl işleme tabi tutuluyor. Soğutulup süzülür ve daha sonra belirli oranda şeker ilavesiyle fermantasyona tabi tutularak ürün içerisinde kalan ısıl işleme dayanıklı laktik asit bakterileri ve mayalar tarafından fermente edilerek bölgesine özgü bir ürüne dönüştürülüyor. Velimeşe Bozası üretiminde gıda katkı maddeleri, aroma veya aroma verici gıda bileşenleri kullanılmıyor. Bunun nedeni doğal olarak fermantasyonla birlikte içerisinde çeşitli laktik asit bakterileri ve mayalar bulunuyor. Velimeşe Bozasından izole edilen bazı bakteriler probiyotik özellik gösteriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gönül belediyeciliği Süleymanpaşa’da ilmek ilmek işliyor
YEREL HABERLER Gönül belediyeciliği Süleymanpaşa’da ilmek ilmek ...
28 bin yıllık mamut parçaları Tekirdağ'da Sergiye 28 bin yıllık mamut parçaları damga vurdu ilk kez görenler uzun uzun inceledi
YEREL HABERLER 28 bin yıllık mamut parçaları Tekirdağ'da Sergiye 28 ...
'Şanlı Tarihini Sahneye Taşı' tiyatro yarışması için başvurular başladı
YEREL HABERLER 'Şanlı Tarihini Sahneye Taşı' tiyatro yarışması için ...
Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama
YEREL HABERLER Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama
Süleymanpaşa, Malkara ve Kırklareli merkezde süt toplaması dijitalleşiyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa, Malkara ve Kırklareli merkezde süt ...
Hırsızlık için eve giren şüpheliye polisten suçüstü
YEREL HABERLER Hırsızlık için eve giren şüpheliye polisten suçüstü
Yağışlar sürerken Trakya’ya bir uyarı daha
YEREL HABERLER Yağışlar sürerken Trakya’ya bir uyarı daha
Girdiği evde suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Girdiği evde suçüstü yakalandı
Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir ...
Simsiyah akan derenin Marmara’ya aktığı anlar görüntülendi
YEREL HABERLER Simsiyah akan derenin Marmara’ya aktığı anlar ...
Oyun oynamak için sahaya giren köpek top yardımıyla çıkarıldı
YEREL HABERLER Oyun oynamak için sahaya giren köpek top yardımıyla ...
7 farklı ülkeden hakemlerin yer aldığı festivalde 10 bine yakın güvercin sergilendi
YEREL HABERLER 7 farklı ülkeden hakemlerin yer aldığı festivalde 10 ...
Tekirdağ'da Evcil Kanatlılar Festivali'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Evcil Kanatlılar Festivali'ne yoğun ilgi
Milli sporcu 18 tonluk tırı çekti
YEREL HABERLER Milli sporcu 18 tonluk tırı çekti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.