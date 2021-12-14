TMO Genel Müdür Güldal açıkladı: "Ekmeklik un üretiminde problem yok" "Fırınlar 200 liranın altında un tedarik edebiliyor" “Çeltikte önemli bir üretim dönemi geçirdik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TMO Genel Müdür Güldal açıkladı: "Ekmeklik un üretiminde problem yok" "Fırınlar 200 liranın altında un tedarik edebiliyor" “Çeltikte önemli bir üretim dönemi geçirdik”

İHA

TMO Genel Müdür Güldal açıkladı: "Ekmeklik un üretiminde problem yok" "Fırınlar 200 liranın altında un tedarik edebiliyor" “Çeltikte önemli bir üretim dönemi geçirdik”

Tekirdağ’a gelen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ahmet Güldal, un regülasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’de ekmeklik un üretiminde herhangi bir problem olmadığını aynı zamanda ekmek fırınlarının ekmek üreten işletmelerin makul fiyatlarla yani 200 liranın altında fiyatlarla ekmeklik un tedarik edebildiklerini gördüklerini söyledi.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ahmet Güldal, Edirne ve Tekirdağ çeşitli ziyaretlerde bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisi Tekirdağ Şube Müdürlüğünde gazetecilere açıklamada bulunan Güldal, un regülasyonuyla alakalı fırıncıları ve un sektörünü rahatlatan bir açıklama yaptı. Türkiye’de ekmeklik un üretiminde herhangi bir problem olmadığını ifade eden Güldal, hemen hemen tüm ekmek fırınlarının ekmek üreten işletmelerin makul fiyatlarla yani 200 liranın altında fiyatlarla ekmeklik un tedarik edebildiklerini gördüklerini belirtti.
Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ahmet Güldal, un stoklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün de özellikle Tekirdağ’da yaptığımız görüşmelerde un sektörümüzün, un işletmelerimizin sahipleri ve yetkilileri ile bir araya geldik. Malum ülkede un fiyatlarıyla ilgili kamuoyunda çeşitli haberlere konu olan başlıklar çıkıyor. Türkiye’de ekmeklik un üretiminde herhangi bir problem yok. Bunun en büyük güvencesi ve desteği kuşkusuz devletimiz Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden yapmış olduğu un regülasyonu çalışması. Bunu sahada sık sık ziyaret yapıyoruz. Tüm teşkilatımız başta devletimiz Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürlükleri Ticaret İl Müdürlükleri, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile birlikte saha denetimlerini de yapıyoruz. Un regülasyonunu nasıl yapıyoruz" dedi.

Fırıncılara 185 liraya ekmeklik un
Genel Müdür Güldal, "Özellikle ekmeklik un üreten un sanayicilerimize biz makul fiyatlarla buğday tahsil ediyoruz ve satıyoruz. Bunun karşılığında bir taahhüt alıyoruz. O taahhüde uygun olarak Kasım ve Aralık aylarında 185200 TL aralığında ekmeklik unu fırıncılarımıza, ekmek üreticilerimize ve pidecilerimize satma noktasında mutabakat sağlıyoruz. Bu süreci biz hem fırıncı üzerinden hem de bu işletmelerin üzerinden takip ediyoruz, denetliyoruz. Baktığımızda ülke genelinde şuanda bütün bölgelerde başta İstanbul’u besleyen Tekirdağ, Trakya Bölgemiz olmak üzere buradaki un sanayicilerimizin de taahhütlerine uygun harekete ettiklerini, hemen hemen tüm ekmek fırınlarının ekmek üreten işletmelerin makul fiyatlarla yani 200 liranın altında fiyatlarla ekmeklik un tedarik edebildiklerini görüyoruz. Elbette unun kalitesi ve çeşidi çok fazla” dedi

Denetimler sürecek
Güldal açıklamasının devamında özel amaçlı, baklavalık unun bunun tanımının dışında olduğunu ifade ederek, “Ülke genelinde de bu regülasyon programı devam ediyor. Bizde piyasada takibini ve denetimini yapıyoruz. Bu anlamda un fiyatlarıyla ilgili anormal bir yükselişin, beklenmeyen bir yükselişin, çok anormal bir yükselişin olmadığını söylemek uygundur” ifadelerini kullandı.

“Çeltikte önemli bir üretim dönemi geçirdik”
Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ahmet Güldal çeltik sektörü ile ilgili de yaptığı açıklamada, “2 gündür Trakya Bölgesinde bizimle işbirliği yapan işletmelerimizin ve sektörlerimizle görüşmeler yapıyoruz. Dün Edirne’de hem Trakya Birlikte görüşmelerimizi yaptık hem de çeltik sektörü ile bir araya geldik. 2021 yılında çeltikte önemli bir üretim dönemi geçirdik. Makul fiyatlarımızda açıkladık. Üreticilerimizde bu noktada bir sorun yaşamadılar. Çeltik fiyatlarının piyasa gelişimleri de çeltik üreticilerimizi olumlu etkiledi. Bunun değerlendirmesini yaptık Türkiye’deki çeltik üreticilerimizin elinde olan, sanayicimizin, değirmencimizin elinde olan ve Toprak Mahsulleri Ofisinin tedarikinde bulunan çeltik stoklarıyla beraber, 20212022 dönemini yeni hasat dönemine kadar önemli ölçüde rahatlıkla karşılayabilecek miktarda olduğunu gördük. Piyasasının da makul seviyelerde seyrettiğini gördük. Bilgi alışverişimizi yapmış olduk” diye konuştu.

"Yemlik arpa, buğday ve mısır satışlarımız devam edecek"
Hayvan yemi konusunda da açıklama yapan Güldal, “Yem hammaddesi olarak arpa, buğday ve mısır gibi tedariklerimizi öncellikle hayvan yetiştiricilerimizin kullanımına sunuyoruz. Onu da makul fiyatlarla yapıyoruz. Bütün üreticilerimizin beklentisi bu regülasyonun, bu katkının ne kadar süreceği. Bu katkının ne kadar süreceğini de ifade etmek istiyorum. Yeni hasat dönemine kadar biz hayvan yetiştiricilerimizin ihtiyaçlarını bir nebze katkı sağlamak üzere arpa, buğday, yemlik buğday ve mısır satışlarımızı devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık sanatla buluştu
YEREL HABERLER Sağlık sanatla buluştu
Tekirdağ'da 28 bin yıllık mamut fosilleri sergilendi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 28 bin yıllık mamut fosilleri sergilendi
Boza diyarına inceleme
YEREL HABERLER Boza diyarına inceleme
Gönül belediyeciliği Süleymanpaşa’da ilmek ilmek işliyor
YEREL HABERLER Gönül belediyeciliği Süleymanpaşa’da ilmek ilmek ...
28 bin yıllık mamut parçaları Tekirdağ'da Sergiye 28 bin yıllık mamut parçaları damga vurdu ilk kez görenler uzun uzun inceledi
YEREL HABERLER 28 bin yıllık mamut parçaları Tekirdağ'da Sergiye 28 ...
'Şanlı Tarihini Sahneye Taşı' tiyatro yarışması için başvurular başladı
YEREL HABERLER 'Şanlı Tarihini Sahneye Taşı' tiyatro yarışması için ...
Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama
YEREL HABERLER Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama
Süleymanpaşa, Malkara ve Kırklareli merkezde süt toplaması dijitalleşiyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa, Malkara ve Kırklareli merkezde süt ...
Hırsızlık için eve giren şüpheliye polisten suçüstü
YEREL HABERLER Hırsızlık için eve giren şüpheliye polisten suçüstü
Yağışlar sürerken Trakya’ya bir uyarı daha
YEREL HABERLER Yağışlar sürerken Trakya’ya bir uyarı daha
Girdiği evde suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Girdiği evde suçüstü yakalandı
Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir ...
Simsiyah akan derenin Marmara’ya aktığı anlar görüntülendi
YEREL HABERLER Simsiyah akan derenin Marmara’ya aktığı anlar ...
Oyun oynamak için sahaya giren köpek top yardımıyla çıkarıldı
YEREL HABERLER Oyun oynamak için sahaya giren köpek top yardımıyla ...
7 farklı ülkeden hakemlerin yer aldığı festivalde 10 bine yakın güvercin sergilendi
YEREL HABERLER 7 farklı ülkeden hakemlerin yer aldığı festivalde 10 ...
Tekirdağ'da Evcil Kanatlılar Festivali'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Evcil Kanatlılar Festivali'ne yoğun ilgi
Milli sporcu 18 tonluk tırı çekti
YEREL HABERLER Milli sporcu 18 tonluk tırı çekti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.