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Tekirdağ’da 2021 yılı Kasım ayında 4 bin 271 konut satıldı

İHA

TÜİK 2021 yılı Kasım ayı konut satış verilerine göre, 4 bin 271 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,4'ü Tekirdağ'da gerçekleşti.

Tekirdağ’da 2021 yılı Kasım ayında 4 bin 271 konut satıldı

TÜİK 2021 yılı Kasım ayı konut satış verilerine göre, 4 bin 271 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,4’ü Tekirdağ’da gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2021 yılı Kasım ayında 178 bin 814 konut satıldı. 4 bin 271 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,4’ü Tekirdağ’da gerçekleşirken, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında Tekirdağ 9. sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu.

Tekirdağ’da ipotekli konut satış sayısı bin 215 olarak gerçekleşti
Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı bin 215 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 28,4 ile 3. sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3,1’lik payı ile 6. sırada yer aldı. Türkiye’de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,0 olarak gerçekleşti. OcakKasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 azalışla 249 bin 270 oldu.

Tekirdağ’da 3 bin 56 konut el değiştirdi
Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda 3 bin 56 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 71,6 olarak açıklanırken, Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,2’lik pay alarak 13. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 139 bin 448 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78,0 olarak gerçekleşti. OcakKasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 1 milyon 16 bin 83 oldu.
Türkiye genelindeki 178 bin 814 konut satışının 55 bin 706’sı (yüzde 31,2) ilk satış, 123 bin 108’i ise (yüzde 68,8) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 4 bin 271 konut satışının bin 274’ü (yüzde 29,8) ilk satış, 2 bin 997’si ise (yüzde 70,2) ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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