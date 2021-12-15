Merdivenlerde birbirlerinin üzerine düşen 7 öğrenci yaralandı

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde merdivenlerden koşarak inmeye çalışan öğrencilerin oluşturduğu yığılma sonucu birbirlerinin üzerine düşen 7 öğrenci yaralandı.

Olay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, teneffüs zilinin çalmasıyla bir anda dışarıya akın eden öğrenciler, merdivenlerden koşarak indikleri sırada bir anda yığılma oluştu. Merdivenlerdeki yığılma sebebiyle birbirlerinin üzerine düşen 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Okul yönetimi tarafından haber verilmesi üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi yapılan öğrenciler, Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye sevk edilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edilecek.

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