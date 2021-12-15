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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merdivenlerde birbirlerinin üzerine düşen 7 öğrenci yaralandı

İHA

Merdivenlerde birbirlerinin üzerine düşen 7 öğrenci yaralandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde merdivenlerden koşarak inmeye çalışan öğrencilerin oluşturduğu yığılma sonucu birbirlerinin üzerine düşen 7 öğrenci yaralandı.
Olay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, teneffüs zilinin çalmasıyla bir anda dışarıya akın eden öğrenciler, merdivenlerden koşarak indikleri sırada bir anda yığılma oluştu. Merdivenlerdeki yığılma sebebiyle birbirlerinin üzerine düşen 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Okul yönetimi tarafından haber verilmesi üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi yapılan öğrenciler, Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye sevk edilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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