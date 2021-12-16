AFAD Gönüllülük Projesi tanıtılıyor

Tekirdağ İl Halk Kütüphanesinde “AFAD Gönüllülük Projesi” tanıtımı gerçekleştirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi İl Halk Kütüphanesi çalışanlarına “AFAD Gönüllülük Projesi” tanıtım eğitimi yapılarak, ‘AFAD Gönüllüsü nasıl olunur’, AFAD Gönüllülük Seviyeleri ve aldırılan eğitimler hakkında Tekirdağ AFAD Müdürlüğü personeli Buket Tosun tarafından bilgi verildi. İlginin yoğun olduğu eğitim sonunda, Kütüphane personeli eDevlet üzerinden AFAD Gönüllülük kayıtlarını yaparak, AFAD Gönüllüsü olmanın ayrıcalığını ve duydukları memnuniyeti belirtti.

Kütüphane Müdürü Hamide Çakir ile yapılan görüşme ve ortak yürütülecek çalışma neticesinde, en kısa zamanda Kütüphaneye üyelerine ve katılmak isteyen vatandaşlara “Afad gönüllülük projesi” tanıtım eğitimi planlandı. Vatandaşlara yapılacak AFAD Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Temel Afet Bilinci Eğitimi, Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü internet sayfalarından duyurulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.