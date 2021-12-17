Sahte içkiye jandarma darbesi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sahte içki imalathanesine baskın yapıldı. Yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye çalışan kişiye fırsat verilmedi.
Olay, Muratlı'nın İstiklalKurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahsın, ikamet ettiği evde izinsiz rakı imal ederek satışını yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları aramalarda, 100 litre el yapımı rakı, 200 litre şarap ve 1 adet rakı kaynatma düzeneği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli A.K. hakkında 5607 izinsiz ticari amaçla üretilen, bulundurulan alkollü içki gerekçesiyle adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.