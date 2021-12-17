Kıraathanelerde şiddete dikkat çekiyorlar Şarköy'de kıraathanede şiddete dikkat çekildi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması" projesi kapsamında, kıraathane ziyaretlerinde şiddet hadiselerinin yaşanmaması için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Tekirdağ Şarköy'de Diyanet İşleri Başkanlığının "Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması" projesi hayata geçirildi. Şarköy Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) tarafından başlatılan ve beş hafta sürecek olan kıraathane ziyaretleri kapsamında, ailenin korunması, güçlendirilmesi, kadın, çocuk ve yaşlıların maruz kaldıkları şiddet hadiselerinin yaşanmaması için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda yapılan kıraathane ziyaretinde Hacı Tevfik Parlakyıldız Camii Müezzin Kayyımı İbrahim Yılmaz tarafından vatandaşlara "Şiddet İnsan Onuruyla Bağdaşmaz" konulu sunum yapıldı. Yılmaz yaptığı açıklamada, "Şiddet kul hakkı ihlalidir. İnsan onurunu zedeleyen, itibarını sarsan hatta canına kasteden şiddetin her türlüsü dinen, hukuken, ahlaken suçtur ve kul hakkı ihlalidir" ifadelerini kullandı.

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