Kar bekleyen Tekirdağ’da sağanak ve soğuk hava

Kar yağışı beklenen Tekirdağ’da sağanak yağış ve soğuk hava etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, kar yağışı bekleyen Tekirdağlılar sağanak yağış ve soğuk hava dalgası ile karşılaştı. Soğuk hava ile beraber kentte zaman zaman sağanak yağış da etkisini gösteriyor. Sağanak yağış sebebiyle kimi vatandaşlar, şemsiyelerini açarak yağıştan korunmaya çalıştı.



Soğuk hava etkili oluyor

Kış mevsiminin kendini iyice hissettirmeye başlamasıyla Tekirdağ’da soğuk hava dalgası etkili oluyor. Sıcaklık seviyesi 3 dereceye kadar inerken, soğuk hava sebebiyle sokakta gezinen vatandaşların kalın giyinmelerinin yanı sıra atkı ve bere takmaya başladıkları da gözlendi.

Tekirdağlı vatandaşlar, kar yağışının olmasını çok istediklerini ifade ederek, “Gördüğünüz haldeyiz üşüyoruz. Hava çok soğuk millet sıkı sıkıya giyinmiş. Kar beklerken sağanak yağış ve soğuk hava dalgası geldi” diye konuştu.

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