Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Marmaraereğlisi ilçesinde, jandarmanın bir evde yaptığı aramada 360 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çeşmeli Mahallesi´nde oturan S.Ş.´nin sahte içki üretip, sattığını belirledi. Evde arama yapan jandarma, şişe ve bidonlara doldurulmuş 40 litre rakı ve 320 litre şarap olmak üzere 360 litre sahte içki ile rakı kaynatma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-12-17 19:44:22



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