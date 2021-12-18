Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

DHA

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı


Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada tarihi esreler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinin Karaağaç Mahallesi´nde Ö.M. ile D.M.´nin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Jandarma 2 kişinin evlerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 50 sikke, 12 köstekli saat, 3 heykel obje, 2 madalyon, 2 tarihi tabanca, 1 kama, 78 eski para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.M. ile D.M. ile ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Onur KAYA
2021-12-17 23:27:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi (2)
Çorlu'da tefecilere yönelik operasyonda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Çorlu'da tefecilere yönelik operasyonda 4 tutuklama
Çorlu'da tefecilere yönelik operasyonda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Çorlu'da tefecilere yönelik operasyonda 4 tutuklama
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ’da tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ’da tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 ...
Tekirdağ’da kaçak içkiye geçit yok
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kaçak içkiye geçit yok
Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi
Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi
Tekirdağ'da 360 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 360 litre sahte içki ele geçirildi
Belediye Konservatuvarı ek kontenjanla öğrenci alacak
YEREL HABERLER Belediye Konservatuvarı ek kontenjanla öğrenci alacak
Kar bekleyen Tekirdağ’da sağanak ve soğuk hava
YEREL HABERLER Kar bekleyen Tekirdağ’da sağanak ve soğuk hava
Yiyeceklerini engelli bireylerle paylaştılar Minik öğrencilerden yürek ısıtan hareket
YEREL HABERLER Yiyeceklerini engelli bireylerle paylaştılar Minik ...
Tekirdağ'da 320 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 320 litre sahte içki ele geçirildi
Kıraathanelerde şiddete dikkat çekiyorlar Şarköy'de kıraathanede şiddete dikkat çekildi
YEREL HABERLER Kıraathanelerde şiddete dikkat çekiyorlar Şarköy'de ...
Validen ciddi üretim vurgusu Tekirdağ Valisi Yıldırım: “Dünyada var olmak için ciddi anlamda üretim yapmak gerekiyor”
YEREL HABERLER Validen ciddi üretim vurgusu Tekirdağ Valisi ...
Muratlı Milli Eğitim Müdürlüğü taşındı
YEREL HABERLER Muratlı Milli Eğitim Müdürlüğü taşındı
Sahte içkiye jandarma darbesi
YEREL HABERLER Sahte içkiye jandarma darbesi
Trakya’daki AK Partili Belediye Başkanları buluştu Başkan Yüksel Gönül Belediyeciliği Başkanları ile Pınarhisar’da buluştu
YEREL HABERLER Trakya’daki AK Partili Belediye Başkanları ...
Meslek lisesi öğrencileri, engelli bireylere güzellik bakım hizmeti verdi
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencileri, engelli bireylere güzellik ...
“2021 Afet Eğitim Yılı” yılsonu değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER “2021 Afet Eğitim Yılı” yılsonu değerlendirme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.