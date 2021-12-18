Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

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Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada tarihi esreler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinin Karaağaç Mahallesi´nde Ö.M. ile D.M.´nin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Jandarma 2 kişinin evlerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 50 sikke, 12 köstekli saat, 3 heykel obje, 2 madalyon, 2 tarihi tabanca, 1 kama, 78 eski para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.M. ile D.M. ile ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Onur KAYA

2021-12-17 23:27:11



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