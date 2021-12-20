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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yapay zeka Enerjik’e büyük düşünce ödülü

İHA

Yapay zeka Enerjik’e büyük düşünce ödülü

Müşteri hizmetleri yönetiminde Avrupa elektrik dağıtım sektörünün ilk yapay zeka destekli dijital asistan uygulaması “TREDAŞ Enerjik”, 4.CX Awards Turkey'de Büyük Düşünce Ödülü'nün sahibi oldu.
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Türkiye’nin ilk müşteri deneyimi ödül programı olan ve birçok öncü sektördeki örnek projeleri değerlendiren, Nice Medya tarafından gerçekleştirilen 4.CX Awards Turkey'de Müşteri Deneyimi Projeleri kategorisinde Büyük Düşünce Ödülü’nü almaya hak kazandı.
İstanbul’da bir otelde düzenlenen CX Awards Turkey organizasyonunda, 4 yıldır sağlıktan bankalara, eticaretten enerji şirketlerine kadar pek çok sektörden önemli markanın müşteri deneyimi projelerini ödüllendiriyor.
TREDAŞ, Avrupa elektrik dağıtım sektörünün ilk yapay zeka destekli dijital asistan uygulaması “TREDAŞ Enerjik” ile müşteri hizmetleri ve deneyimi konusunda aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.
“Müşteri odaklı vizyonumuzu, teknolojiye adapte ediyoruz”
TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili yaptığı açıklamada, müşteri hizmetleri operasyon yapılarını paydaşlarının ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırdıklarını ifade ederek, yapay zeka destekli uygulamaların önümüzdeki yıllarda hayatı kolaylaştıracağına değindi.
Bilgili, şöyle konuştu:
“İşimizin odağında olan müşteri odaklı vizyonumuz ile tasarımdan teknolojiye, müşteri deneyiminden saha çalışmalarına kadar, enerji sektöründe pek çok yeniliği hayata geçiriyoruz. TREDAŞ Enerjik de yapay zeka ürünü olarak bunlardan bir tanesi. Ülkemizde yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerde öncü rolü üstlenmesi için hepimize önemli görevler düşüyor. Yakın gelecekte yapay zeka destekli uygulamalar, hayatı daha kolay hale getirecek.”
Müşteri Deneyimi ve Çağrı Merkezi yöneticisi Ömer Yalçın da, “Türkiye'nin ilk Müşteri Deneyimi Ödülleri 4.CX Awards Turkey yarışmasında TREDAŞ Enerjik yapay zeka destekli dijital asistanımızın "Büyük Düşünce Ödülü"ne akademisyen jüri üyeleri tarafından layık görülmesi ne denli başarılı bir iş yaptığımızın kanıtı niteliğini taşımaktadır. Trakya’daki vatandaşlarımıza çok daha iyi deneyimler yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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