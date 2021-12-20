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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu’da 11 bin adet hap ele geçirildi

İHA

Çorlu’da 11 bin adet hap ele geçirildi

Tekirdağ Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 312 adet uyuşturucu hap, bin 635 TL ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, kent genelinde uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çorlu ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, 11 bin 312 adet sentetik ecza hap, ve bin 635 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili devam eden çalışmalarda 4 şüpheli şahıs daha yakalanarak, şüphelilerden 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.
Şüpheli 4 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adli mercilere sevk edilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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