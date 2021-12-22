Köpek eğitim ve papağan üretim merkezleri ruhsatlandırıldı

Trakya Bölgesinde ilk olan 'Köpek Eğitim ve Üretim Merkezi' ve 'Papağan Üretim Merkezi’ ruhsatlandırıldı.

Trakya Bölgesinde alanında ilk olan, aramakurtarma, temel itaat, narkotik eğitimi alanlarında hizmet veren 'Köpek Eğitim ve Üretim Merkezi' Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırıldı.

Yine Trakya Bölgesinde bir ilk olan 'Papağan Üretim Merkezinin' ruhsatlandırma işlemleri de tamamlandı. Ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, merkezlerin çalışmalarını yerinde görmek ve işletmeler hakkında bilgi almak için üretim merkezine ziyarette bulundu.

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