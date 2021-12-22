Muhtarlar şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirildi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen muhtarlar toplantısında, kadına ve çocuklara yönelik şiddettin önlenmesi konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı.

Hayrabolu ilçesinde devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görevi yürüten muhtarlara yönelik toplantı gerçekleştirildi. Kaymakam Mehmet Sülün başkanlığında düzenlenen muhtarlar toplantısında, muhtarlar talep ve önerilerini ilçe kaymakamına iletti.



Kadına şiddet konusunda bilgilendirme yapıldı

Toplantı kapsamında Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Süleymanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından, "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme çerçevesinde şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınan tedbirler anlatıldı.

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