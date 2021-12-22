'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar

İHA

'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar

Lodos sonrası Marmara Denizi'ne açılan Tekirdağlı balıkçılar, ‘Devletin yanındayız’ diyerek çarkı çevirmeye devam ettiklerini belirtti.
Marmara Denizinde son zamanlara etkili olan lodos fırtınasıyla Tekirdağlı balıkçılar uzun süre denize açılamamıştı. Lodosun dinmesiyle balıkçılar, rıhtıma bağladıkları tekneleriyle denize açılıp balık avlamaya başladı. ‘Devletin yanındayız’ diyerek çarkı çevirmeye devam eden Tekirdağlı balıkçılar, “Devletimiz Allah’ın izniyle gereken adımları atacaktır” dedi.

“Dolar düştü, inşallah mazotu da düşürürler”
Balıkçılardan Erdal Coşkunçay, “Denize açılmaya başladık. Kış şartları yaza benzemiyor. Allah bereket versin. Az bir şey ekmek parası çıkardık. Mazottan yana bir sıkıntımız vardı. Dolar düştü, inşallah mazotu da düşürürler. Balıkçının kullandığı kasa, köpük fiyatları, malzeme fiyatları inşallah geriye gelir de herkes rahatlıkla çalışır” dedi.
Balıkçı İdris Şeremet ise lodosta sıkıntı çektiklerini ifade ederek, “Balık durumu bu sene çok kısıtlı ve zor durumdayız. Hamsi olmadı, palamut hiç olmadı, çinekop olmadı. Sadece istavrit ile çarkımızı çevirmeye çalışıyoruz. İlk başlarda çok az bir hamsi oldu. Ondan sonra hamside kesti. Dolar yükseldi. Sağ olsun devletimiz doları düşürdü. Gereken adımları attı. Dolar çıktı diye strafor dediğimiz köpük 8 liraydı 14’e yükseldi. Fakat dolar düştü. Ama o 14 lira inmedi. Her zaman devletimizin yanındayız. Devlet olmazsa millet olmaz. Millet olmazsa devlet olmaz. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Devletimiz Allah’ın izniyle gereken adımları atacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Namık Kemal özel programla anıldı
YEREL HABERLER Namık Kemal özel programla anıldı
Muhtarlar şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Muhtarlar şiddetin önlenmesi konusunda ...
Köpek eğitim ve papağan üretim merkezleri ruhsatlandırıldı
YEREL HABERLER Köpek eğitim ve papağan üretim merkezleri ...
Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 Ölü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 Ölü
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
“Benim Kulübüm Yeşilay” projesi öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER “Benim Kulübüm Yeşilay” projesi öğrencilerle buluştu
Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 3'e yükseldi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 3'e yükseldi
Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı
YEREL HABERLER Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı
Yılbaşı öncesi gıda denetimi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi gıda denetimi
Tekirdağ 2021 Kamu-STK Arama Kurtarma Tatbikatı değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ 2021 Kamu-STK Arama Kurtarma Tatbikatı ...
127 bin TL yasak av cezası
YEREL HABERLER 127 bin TL yasak av cezası
7 kişiye mezar olan minibüs kazasında sürücü asli kusurlu sayıldı
YEREL HABERLER 7 kişiye mezar olan minibüs kazasında sürücü asli ...
Sağlık turizminde yeni hedef Romanya
YEREL HABERLER Sağlık turizminde yeni hedef Romanya
Çorlu’da 11 bin adet hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorlu’da 11 bin adet hap ele geçirildi
Gazeteciye tokat olayında bir kınama da Tekirdağ’dan
YEREL HABERLER Gazeteciye tokat olayında bir kınama da Tekirdağ’dan
Trakya’da korkutan artış Trakya bölgesi ilk 10’da Vatandaşlardan 'aşı olun' çağrısı
YEREL HABERLER Trakya’da korkutan artış Trakya bölgesi ilk ...
Tekirdağspor deplasmanda güldü
YEREL HABERLER Tekirdağspor deplasmanda güldü
Yapay zeka Enerjik’e büyük düşünce ödülü
YEREL HABERLER Yapay zeka Enerjik’e büyük düşünce ödülü
Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde şoför asli kusurlu
YEREL HABERLER Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde şoför ...
Soğuk hava dalgası geliyor
YEREL HABERLER Soğuk hava dalgası geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.