Tekirdağ’da Sibirya soğukları: Musluklar ve süs havuzları dondu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan soğuk hava uyarılarının ardından Tekirdağ’da parkta bulunan musluklar ve süs havuzları dondu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan don ve soğuk hava uyarılarının ardından Tekirdağ’da eksi 2 dereceye kadar inen soğuk hava etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle daha önce insanlarla dolup taşan Süleymanpaşa ilçe sahili bomboş kaldı. Havanın soğuması ile kentteki park alanlarında bulunan musluk küvetleri ve sokaklardaki su birikintileri buz tutarken, akıntı halindeki süs havuzlarında ise buz sarkıntıları meydana geldi. Sabah saatlerinden güneşin yüzünü göstermesi ile buzlu alanlar erimeye başladı.



“Donuyoruz”

Sahil alanda yürüyüşe çıkan Doğan Özkaragöz, havaların bir anda aşırı soğuğunu ifade ederek, “Acayip bir soğuk var. Başladı kırılmaya ama yine de çok soğuk. Burada yürümeye çalışıyoruz. Çok donuyoruz” dedi.

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