Tekirdağ’da İl İdare Kurulu Toplantısı

Tekirdağ İl İdare Kurulu Toplantısı'nda konuşan Vali Aziz Yıldırım, “Her zaman kapımız açık, her zaman telefonumuz açık, istediğiniz zaman bize ulaşabiliyorsunuz” dedi.

Tekirdağ İl İdare Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Vali Aziz Yıldırım, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak, vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile gündem maddelerini görüştü.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Yılın bir değerlendirmesi gibi düşünelim, hayırlara vesile olsun diyelim. Toplantımızı gerçekleştiriyoruz ama her zaman kapımız açık, her zaman telefonumuz açık, istediğiniz zaman bize ulaşabiliyorsunuz. Biz istediğimiz zaman sizlerle gerek yüz yüze, gerekse iletişim araçları vasıtasıyla görüşebiliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.