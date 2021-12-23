Tekirdağ’da kumar operasyonu

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda oyun pulları ele geçirildi, 4 kişiye idari işlem yapıldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesindeki bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, iş yerinde kumar oynandığı tespit edilerek, oyun kağıdı, oyun pulları ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Olayla ilgili 4 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yeri sahibi F.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

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