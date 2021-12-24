Tekirdağ'da 25 litre sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı



Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki 2 adreste polis ekiplerince yapılan aramada, 25 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Son 5 günde 5 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki 2 adreste sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları baskında bidon ve şişeler içinde 25 litre sahte içki ele geçirdi. İ.Ç. ile O.A. ise gözaltına alındı.

Hayrabolu ilçesinde Erdoğan Durak, Hüseyin Yılmaz; Saray ilçesinde de Nurettin Metin, Metin Şengül ve Ahmet Soyalp, sahte içki zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-12-24 11:46:36



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