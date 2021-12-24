Sahte içkiden ölümler artınca polis operasyonlara hız verdi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde piyasaya sahte ya da kaçak içki süren kişilere yönelik olarak 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince İ.C. adlı kişinin evinde adli makamlardan verilen arama kararına istinaden yapılan aramalarda 2 adet beyaz renkli 5 litrelik plastik bidon, 2 litre el yapımı içki, 1 adet cam şişe içerisinde 2 litre el yapımı olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi.

Şeyh Sinan Mahallesi’nde ikamet eden O.A. şahsın evinde de arama yapan polis ekipleri şişe içerisinde yaklaşık 2 litre el yapımı olduğu değerlendirilen içki, 3 litre etil alkol, cam şişeler içerisinde anason yağı ele geçirildi. Aynı mahallede yer alan B.M. adlı kişinin işyerinde de arama yapan polis arama sonucunda toplamda 11 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Ele geçirilen içkilere el koyan polis ekipleri başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

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