Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ Malkara ilçesinde kadınları para karşılığında müşterilere pazarladığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Malkara Cumhuriyet Başsavcığı kordinesinde “Fuhuşa teşvik ve aracılık” suçu kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Malkara ilçe merkezinde 7 kadını para karşılığında cinsel birliktelik amacıyla müşterilere pazarladığı tespit edilen, A.G., K.G.ve Özbekistan Uyruklu N.S., Malkara ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.