Tekirdağ'da 8 işçi hastanelik oldu

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kimyasal gazdan etkilendiği iddia edilen 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Ulaş Mahallesi mevkiindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde kimyasal gaz sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen 8 işçi olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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