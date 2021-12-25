Yağ fabrikasında ayağı kayınca kamyonun altında kalıp öldü

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Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'da, çalıştığı yağ fabrikasında ayağı kayınca düşen şoför Seçkin Budak (46), mesai arkadaşı H.B.'nin kullandığı kamyonun altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Kaza, Çorlu ilçesinde bulunan yağ fabrikasında meydana geldi. Kamyon şoförü olarak çalışan Seçkin Budak, fabrika içindeki mazot dolum noktasına geldi. Aracından inip, pompanın olduğu bölüme ilerleyen Budak, ayağı kayınca yere düştü. Budak, bu sırada mesai arkadaşı H.B.´nin kullandığı kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Budak´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü H.B. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Seçkin Budak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-12-25 14:14:53



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