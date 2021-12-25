Tekirdağ'daki fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı, 7 kadın da kurtarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'fuhuş yapmak', 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda Ali G., Kadriye G. ve Özbekistan uyruklu Nozımahon S. gözaltına alınırken, 7 kadın da kurtarıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-12-25 16:42:22
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