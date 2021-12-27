Trakya yağışlı hava sistemine giriyor Trakya yeni yıla yağışlı girecek

Soğuk havaların etkisini kaybettiği Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli bu hafta yağışlı havanın sistemine girecek. Yağışların yılbaşına kadar sürmesi bekleniyor.

Geçen hafta eksi 2 dereceye kadar havaların soğuduğu Trakya Bölgesinde bu sabah itibariyle soğuk hava etkisini kaybederek sıcaklık seviyesi ortalama 10 dereceye kadar yükseldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava raporuna göre Soğuk hava dalgasının etkisini kaybettiği Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nin bu haftayı yağışlı geçirmesi tahmin ediliyor.

2021 yılını yağışla uğurlayacak olan Trakya Bölgesindeki yağışlı sistemin yeni yılda devam etmesi bekleniyor.

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